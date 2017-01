Topless a St. Barth per Daria Werbowy

La top model in vacanza con la madre mostra un sexy lato B

5/3/2013

foto Olycom

Vacanze in topless a St Barth per Daria Werbowy, una delle modelle più sexy e pagate al mondo. Gita in canoa, tanto sole un lungo bagno rinfrescante per tonificare un fisico già perfetto. Con il seno al vento, la bellezza canadese, che nel 2009 ha posato per il prestigioso Calendario Pirelli, si gode qualche giorno di relax immersa nella natura in compagnia della madre.



Non è la presenza dei paparazzi a turbare il soggiorno di Daria. Li guarda e non si scompone continuando a fare la spola tra bagnasciuga e mare, rigorosamente in topless. Dalla silhouette invidiabile, la Werbowy mostra curve da capogiro, a partire da quelle conturbanti del suo seno, fino ad arrivare a quelle del meraviglioso lato B, coperto da un microscopico bikini che quasi si perde tra le natiche.