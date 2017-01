Canessa-Marin, l'amore diventa "social"

Su Twitter Guenda e Luca innamorati

5/3/2013

foto Twitter

I paparazzi li hanno "pizzicati" insieme, tra baci e tenerezze, in Val Senales e gli scatti hanno svelato la love story tra Guendalina Canessa e Luca Marin. Adesso Superguenda non ha più inibizioni e su Twitter mostra liberamente il suo amore per il nuotatore olimpico...

Fanatica del social network l'ex gieffina aveva già ampiamente cinguettato quanto fosse innamorata e come Cupido avesse finalmente lanciato una freccia nel suo cuore. Il nome del "lover" è però venuto fuori solo dopo: Luca Marin ex di Federica Pellegrini.



E mentre il tradimento dell'ex marito di Guendalina, Daniele Interrante, padre della figlia Cloe, con Francesca De Andrè, pare confermato, la Canessa ritrova il sorriso e lo sguardo sognante e innamorato tra le braccia di Marin, che si è tuffato nel suo cuore ridandole fiducia nell'amore. Adesso la loro storia è diventata “social” e lei cnguetta felice: “L'unica cosa che conta veramente e' l'amore che provo per te”.