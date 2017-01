Justine Mattera in ospedale per l'asma

La showgirl su Twitter: "Ossigeno. Posso respirare"

5/3/2013

foto Twitter

Legge l'oroscopo del giorno e non si perde d'animo Justine Mattera che, in ospedale, mostra una cannula nelle narici. “Oxygen. I can breathe” (Ossigieno. Posso respirare), scrive su Twitter confessando di avere l'asma. Un piccolo inconveniente forse legato ai primi pollini primaverili.



I suoi astri hanno parole incoraggianti e la bella showgirl americana sembra pronta ad affrontare il mondo con la carica di sempre, nonostante lo spiacevole inconveniente. Sì perché Justine ha dovuto trascorrere qualche ora in ospedale con l'ossigeno al naso per far fronte all'asma, patologia con cui sembra convivere da tempo. Per nulla agitata si fa pure un autoscatto da mostrare ai suoi follower mostrando solo parte del suo volto e la cannula dell'ossigeno al naso. Con una partenza simile, la giornata non può fare altro che migliorare.