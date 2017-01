Sbirciando nello scollo delle star

Dalla Toniolo alla Minetti, che décolleté!

5/3/2013

foto Instagram

Scollature vertiginose, seno in quasi libertà e capezzoli in libera uscita. Le star osano con abiti che lasciano scoperto il décolleté e ammiccano in scatti provocanti e sexy. La Minetti e la Canalis sono in canotta, Shakira sfoggia il suo esplosivo seno da neo-mamma dalla camicetta...

Ad intrigare è soprattutto l'effetto "vedo-non-vedo", un corpetto strizzato, la camicetta semi-aperta, uno scollo ampio e osé. Kim Kardashian mostra le sue curve, rese ancor più generose dalla dolce attesa, e il suo seno è a stento contenuto dalla maglia, Melita Toniolo in abito azzurro lascia sbottonato il bustino mentre Kate Upton ha la giacca completamente aperta su un esplosivo décolleté libero da reggiseni.



I flash indugiano sui particolari, sexy e ad alto tasso di erotismo, una sbirciatina nella scollatura e l'immaginazione galoppa.