Galanti e Mimran, baci hot sulla neve

Claudia, sciatina con l'amica Zardo a Courchevel

4/3/2013

foto Instagram

Anche sulla neve la passione tra Claudia Galanti e il suo Arnaud Mimran è irrefrenabile. I due si baciano con un tale trasporto che quasi ci si chiede se riescano a respirare. Non è la prima volta che li vediamo tanto avvinghiati: come dimenticare i giochetti hot sotto il sole di Miami di qualche mese fa? Poi, chiusa la parentesi coccole ad alta quota, la modella paraguaiana si diletta sulle piste da sci francesi in compagnia dell'amica Raffaella Zardo.



Ogni luogo e ogni momento della giornata sono buoni per ritagliarsi qualche momento di intimità con il proprio compagno. Deve essere il segreto del successo di un legame che dura nel tempo. Così Claudia e Arnaud anche a Courchevel, una delle località sciistiche più chic d'Europa non perdono occasione per dimostrare quanto si amino. Su Instagram la Galanti scrive: “Courchevel with a love of love ;-)” commentando l'immagine che la ritrae con il padre dei suoi figli. Lei bellissima, con un paio di occhialoni da sole e i capelli sciolti stuzzica il marito che cede alle lusinghe. Poi con l'amica mette gli sci ai piedi per raffreddare i bollenti spiriti e si butta in pista.