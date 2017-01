Kate Middleton incinta sulle Alpi

Con William a un matrimonio di amici

4/3/2013

foto Splash News

Week end in Svizzera per Kate Middleton e il principe William, invitati d'onore al matrimonio di una coppia di amici. La duchessa di Cambridge mostra il pancino coperto dal cappotto crema e appare radiosa. La gravidanza arrivata ormai al quinto mese procede serenamente al punto che Kate si concede anche una sciata sulle Alpi...

Anche il cognato Harry è con loro ad Arosa per partecipare alle nozze di Laura Bechtolsheimer, medaglia d'oro di dressage a Londra oltre che nipote del miliardario tedesco Karl-Heinz Kipp, che possiede i grandi magazzini Massa in Germania, e Mark Tomlison, giocatore di Polo e, per questa ragione, legato ai fratelli Windsor. Kate sembra rilassata e serena, ride con Harry e si muove disinvolta tra gli invitati elargendo sorrisi a tutti.



E dopo il matrimonio tutti a sciare. Non sarà un pancino che lievita a fermare Miss Middleton, sportiva e amante dello sci e adesso che le nausee e i piccoli problemi legati ai primi mesi di gravidanza sono solo un ricordo la duchessa sembra rinata e si gode la sua dolce attesa accanto a William, adesso che sono ancora liberi di farlo prima che arrivi il bebè ad occupare tutto il loro tempo.