Jennifer Lawrence, cambio repentino di look

L'incredibile trasformazione dell'attrice statunitense

4/3/2013

foto Ap/Lapresse

Sembrano due individui completamente diversi e invece stiamo parlando della stessa persona: Jennifer Lawrence. Bionda, truccata con un viso angelico mentre afferrava il 25 febbraio il suo primo Oscar e con i capelli scuri e look comodo in vacanza alle Hawaii. Com'è possibile una trasformazione simile in così poco tempo? Verrebbe da dire che è proprio vero che tinta e make-up fanno miracoli.



Sono quelle cose che a noi comuni mortali fanno un po' impressione, ma nel patinato mondo dello showbiz americano non stupiscono più nessuno. Bellissima la Lawrence agli Oscar con il suo abito pomposo e un viso luminoso. Assolutamente privo di imperfezioni tanto da sembrare quello di una bambolina di porcellana, nonostante la goffa caduta sulle scale. E poi, dopo solo poche settimane, la ritroviamo in vacanza alle Hawaii mentre scruta il panorama dal balcone della sua stanza d'albergo. E ci viene da aguzzare la vista perché quasi stentiamo a credere che si tratti della stessa attrice. Capelli neri freschi freschi di tinta, maglia e calzoni larghi che accentuano ancora di più le sue curve e un viso struccato che non assomiglia, neanche lontanamente, a quello che con tanta emozione esibisce sui red carpet. Non ci resta che fare i complimenti a lei, per le sue doti camaleontiche e al suo truccatore.