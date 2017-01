Katsia Zingarevich, nuova musa di Intimissimi

4/3/2013

Il fascino di una lolita, le curve statuarie di una dea, la russa Katsia Zingarevich, Angelo di Victoria's Secret e nuovo volto e corpo di Intimissimi, posa in autoreggenti, giarrettiera e reggiseno anticipando una primavera-estate 2013 davvero bollente...

Sposata con il milionario russo Anton Zingarevich, nuovo patron del Reading, club della Championship inglese, Katsia, che ha solo 22 anni, è considerata la first lady più sexy della Football League. La sua è una bellezza irresistibile e autentica, tipica delle donne dell'Est. Nata a Minsk in Bielorussia, si definisce "professionale e romantica", ama la letteratura e Dostoevskij, il cinema e il film "I Ponti di Madison Country ".



Per Intimissimi, che dal giugno scorso è fatto promotore e ambasciatore in rete del concetto #italianjourney ovvero il sogno italiano, la top posa per le viuzze di Cisternino e Locorotondo, vicino a Bari, evocando la calda sensualità del sud Italia. Lei che arriva dalla fredda Ucraina.

Dopo Irina Shayk, Tanya Mityushina e ancora Bianca Balti e Alyssa Miller, splendide testimonial del marchio di lingerie, a Katsia ora lo scettro di bellissima musa ispiratrice.



