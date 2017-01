Nina Moric e Matteo Bobbi, serata bollente

Baci, tocchi e gesti equivoci...

4/3/2013

Tra Nina Moric e Matteo Bobbi è una serata a luci rosse. Ospite all'inaugurazione del Dubai Palace a Roma Nina, con scollatura profonda, seno in fuori uscita e micro slip in vista, ha messo in scena uno spettacolino hot. Con Bobbi è un tripudio di baci, palpatine e equivoci gesti intimi...

In abito nero in pelle, le curve sensuali e il décolleté sexy pronto ad esplodere Nina è apparsa in splendida forma e super innamorata. Con il suo pilota la love story sembra ad un punto culminante.



La passione tra i due è tangibile. Seduti su un divanetto Nina e Matteo non smettono un istante di baciarsi, toccarsi, guardarsi con desiderio, imboccarsi sensualmente e quando poi la showgirl per il troppo ridere si piega sulle ginocchia di lui, i flash dei paparazzi sono pronti ad immortalare un siparietto da luci rosse. L'equivoco gesto lascia spazio all'immaginazione e la serata prende una piega bollente!