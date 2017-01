Pizzi, trasparenze e scollature vip

Moric avvinghiata a Matteo Bobbi all'inaugurazione del Dubai Palace a Roma

3/3/2013

foto LaPresse

L'inaugurazione del Dubai Palace a Roma è stata l'occasione per le nostre vip per aprire il guardaroba e scegliere quell'abito che potesse lasciare il segno. Nina Moric, Valeria Marini, Cristina Del Basso e Cosima Coppola, presenti all'evento hanno "sfilato" con pizzi, trasparenze, spacchi e scollature vertiginose. Ognuna di loro si è sbizzarrita come meglio ha creduto, lasciando indubbiamente il segno.



Incollata al suo Matteo Bobbi, Nina Moric, di rientro da uno shooting a Palermo davvero hot, ha sfoggiato un abito nero in pelle che ha messo in luce gambe e décolleté. Tra baci, palpatine e abbracci, la neo coppia pareva decisamente affiatata. Presente anche una splendida Valeria Marini con un tubino tutto pizzi e trasparenze. Mentre Cristina Del Basso, con un rossetto rosso fuoco e un tubino mini, non solo ha mostrato quelle curve giunoniche che avevamo già visto nella doccia del Grande Fratello, ma ha anche scoperto le sue affusolate gambe. Presente anche Floriana Secondi che, con il sorriso sulla bocca e un abito che le strizzava il seno era decisamente radiosa.