David Beckham si arrabbia: "Quel sedere è mio!"

Il calciatore smentisce l'uso della controfigura in alcune parti dello spot di intimo

2/3/2013

foto Da video

E' vero che è stata utilizzata una controfigura per alcune scene della pubblicità di intimo H&M ma mai mettere in dubbio i "gioielli" di famiglia. Specie se si tratta di un campione di calcio super-glamour come David Beckham. "Chiariamo una volta per tutte che i genitali sono i miei ed il sedere anche", con queste laconiche parole il calciatore fuga ogni dubbio sui suoi dettagli intimi.



David Beckham si sarebbe spazientito dopo aver ascoltato alcuni voci messe in giro. Si diceva che la controfigura era stata usata anche per il fondoschiena. "Posso confermare che si tratta del mio sedere", ha subito specificato il calciatore. Nel cortometraggio diretto dall'ex marito di Madonna, Guy Ritchie, Beckham si aggiusta i boxer diverse volte, mentre la telecamera fa uno zoom sul suo lato B che ha fatto impazzire le donne di mezzo mondo e la moglie Victoria.