Grande Fratello, Katia e Ascanio a casa col bebé

La coppia al settimo cielo lascia la clinica dove è nato Tancredi

2/3/2013

foto Olycom

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, gli ex amatissimi concorrenti della quarta edizione del "Grande Fratello", hanno lasciato la clinica con il piccolo Tancredi. E' il secondo figlio della coppia che ha già avuto Matilda cinque anni fa. La madre di Katia aveva in braccio il bebé seguita poi dalla figlia in gran forma, ben coperta da un pellicciotto. Inizia così una nuova avventura per i due genitori innamorati.



L'annuncio del lieto evento era stato dato dalla coppia sui social network: "Ad un tratto la vita tra le braccia .... Grazie a tutti per l'affetto dimostrato in tutti questi nove mesi ....love!" ha cinguettato Katia, mentre il papà scherzava "Grazie a tutti...Katia sta alla grande..Tancredi un gigante..ha già la barba e pensate un po'..ha pure votato:-))))". Insomma una vera storia d'amore su cui nessuno avrebbe puntato ai tempi del "Grande Fratello", eppure nonostante tutto Katia e Ascanio continuano ad amarsi e ad allargare la loro famiglia.