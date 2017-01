Debora Salvalaggio "strizzata" e social

Il suo diario su Twitter

1/3/2013

foto Twitter

Riecco Debora Salvalaggio, l'ex di Stefano Ricucci. Strizzata in un abitino che le scopre le spalle e la schiena e le sottolinea la figura, snella e sexy, la showgirl e attrice posta alcuni scatti su Twitter.

Felicemente ri-fidanzata, dopo la fine della storia con Daniele Di Lorenzo, la Salvalaggio vive un momento molto fortunato della sua vita. Sentimentalmente, perché innamoratissima del suo Maurice Asaad, che presenta in due cartoline social, "una persona normalissima, non è famoso", dice in un'intervista e professionalmente. In cantiere infatti Debora ha ben due film 'La Casalese', e un film su Francis Turatello. Due sceneggiature scritte da Antonella D'Agostino".



Con Maurice la Salvalaggio è andata a vivere a Milano, dove i due stanno costruendosi il loro nido d'amore. Lontano dai riflettori, lontano dal gossip. Sul social però la showgirl è molto attiva e presente e posta di continuo scatti della sua vita privata. In alcuni appare con Maurice, in uno con l'amica Claudia Galanti. Ai fans non si rinuncia mai.