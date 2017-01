Nicole Minetti, nuovo tattoo e scollo hot

Look casalingo molto sexy dal tatuatore

1/3/2013

foto Instagram

Look "casalingo" e sexy per Nicole Minetti, che, in canotta senza reggiseno, pantaloncini corti di cotone e piedi nudi, si fa incidere l'ennesimo tatuaggio dal tatuatore dei vip Andrea Costa. L'ex consigliera regionale assiste all'opera e dall'ampia scollatura il prosperoso décolleté fa quasi capolino.

Il nuovo tatuaggio farà bella mostra sul polso sinistro di Nicole. Si tratta di una scritta incisa con inchiostro nero. Chissà cosa avrà scelto questa volta la provocante ex igienista, che già si era fatta tatuare sullo stesso polso un "Kyrie Eléison", ovvero "Signore, pietà ", la frase di pentimento che si usa nel rito ambrosiano della liturgia cattolica.



La Minetti sembra tranquilla e osserva serenamente il patron del famoso centro di tattoo milanese Spektrum, dove molti vip, dalla Canessa a Boateng sono già passati, mentre è al lavoro con i suoi strumenti sul suo braccio.



La posizione leggermente inclinata verso il braccio scopre la profonda scollatura della canotta e lascia intravedere il generoso seno. Un look davvero insolito per la belal ex consigliera solitamente impeccabile, anche in versione casual. Stavolta Nicole si è vestita "comoda", come se fosse a casa, ma resta ugualmente irresistibilmente super sexy!