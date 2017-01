Anna Tatangelo meccanico sexy

Poi rieccola in veste di manager

1/3/2013

foto Twitter

Provocante meccanico, conturbante manager, ballerina sensuale o femme fatale, Anna Tatangelo posta i suoi cambi look su Twitter. Eclettica, camaleontica e irresistibilmente sexy la compagna di Gigi D'Alessio ha appena terminato il video per il nuovo singolo in uscita...

"Finito ora!!!!!!!!!! Vi presento la mia squadra… Sono stati davvero formidabili il video è SPETTACOLARE!!!" cinguetta Anna mentre posa tra i "suoi ballerini". Poco prima aveva condiviso uno scatto "da officina", in veste di sexy meccanico, bigodini in testa, sporca di grasso, ventre scoperto e una micro canotta bianca. In una cartolina social più recente rieccola invece completamente "cambiata". Questa volta Lady Tata posa in veste di manager, provocante e conturbante in mini dress e occhiali da vista.



E poi ancora in versione ballerina e prima ancora femme fatale in abito da sera e cortigiana del '700 ispirata al a maschera di Arlecchino. Travestirsi è un gioco che la giovane cantante 26enne ama fare e i suoi innumerevoli look saranno il leit motiv del nuovo video-clip, le cui coreografie sono state affidate per l'occasione a Steve La Chance.