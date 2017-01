Per Annalisa un'uscita acqua e sapone

La cantante a spasso con un look un po' "dimesso

1/3/2013

foto Olycom

Scarpetta all'inglese con calzino corto, nemmeno un filo di trucco e capello raccolto in un chignon per mimetizzare l'acconciatura non proprio fresca di parrucchiere. D'altro canto Annalisa Scarrone ha dalla sua la giovinezza e la semplicità e può benissimo non preoccuparsi più di tanto se il trucco è parrucco non è sempre da serata di gala.

La cosa colpisce di più perché da quando ha abbandonato la tuta di "Amici" la cantante ha sempre badato molto al suo abbigliamento. Con scelte spesso spiazzanti ma sicuramente non banali. Come nell'ultimo festival di Sanremo, tra look androgini alla marinaretta e shorts di pizzo. In questo caso invece tutto al naturale e, viene quasi da dirlo... forse ci guadagna.