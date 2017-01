JWoww senza veli per le nozze gay

Ecco chi si è spogliata... per la giusta causa

1/3/2013

foto Splash News

In topless, la bocca tappata da un nastro adesivo Jenny Farely, in arte JWoww, star tv del Jersey Shore posa per la NoH8 una campagna fotografica a tutela del diritto al matrimonio gay. Ma spogliarsi per una giusta causa va di moda tra le star. Da Sara Tommasi, nuda contro lo strapotere delle banche alla Canalis senza veli per la Peta ecco chi ha tolto i vestiti per protesta.

La campagna N0H8 è nata qualche anno fa come protesta silenziosa alla Proposition 8, un referendum tenutisi nel 2008 in California in cui si chiedeva l’abolizione del diritto al matrimonio per coppie omossessuali. Da allora la protesta contro questo referendum ha coinvolto star e vip di ogni genere da Miley Cyrus a Emma Roberts. Tra le star nazionali invece che hanno "offerto" il proprio corpo nudo ad una causa, l'ultima della lista è Valeria Golino. L'attrice infatti è apparsa di recente senza vestiti, sporca di fango per Greenpeace, un monito a non intossicare la terra con sostanza nocive e a proteggere le foreste.



Prima di lei Elisabetta Canalis si era unita alla lunga schiera di belle e famose, che si sono spogliate negli anni per le campagne della Peta, l’associazione animalista nota per le sue pubblicità molto provocatorie. Da Pamela Anderson a Eva Mendes, Sophie Monk, Alicia Silverstone e Joanna Krupa, che ha posato nuda per i quattrozampe senza padroni, che trascorrono la loro esistenza soli nei canili. Ali da angelo e un grande (e molto provocatorio) crocefisso che copre alcuni dettagli intimi del suo corpo: una sorta di “angelo” degli animali abbandonati. Ciò che conta è che il nudo celebre ripaga sul fronte del messaggio che acquista risonanza. Dei suoi scatti senza veli Elisabetta Canalis ha confessato: “E’ il miglior motivo per cui mi sia mai spogliata”.



Persino un'ex del porno come Laura Perego ha voluto veicolare un messaggio edificante attraverso il suo corpo. La siciliana ha realizzato un calendario per sensibilizzare contro l'abbandono degli animali. E lei ha posato, come di consueto, coperta solo da un bodypainting dal tema animalesco. Una pantera in difesa dei cagnolini...