Barbara Guerra, lato B da maggioranza

La showgirl vuole le Blackdashian al governo

28/2/2013

foto Twitter

"Solo in Italia si vota e dopo 3 giorni non si capisce ancora chi c...o" deve #governare..che schifo! #Blackdashian alle prossime elezioni!" Barbara Guerra si candida insieme all'amica Alessandra Sorcinelli per il governo e posta il suo lato B scolpito come argomentazione convincente.

Con la Sorcinelli la Guerra ha creato da poco il duo Blackdashian, prendendo spunto dalle ben più note sorelle Kardashian. Le parole d'ordine? Trasgressione e provocazioni hot. Scatenatissime e svestite le due showgirl tengono aggiornati i followers con scatti social ad alto tasso di eros.



E come argomentazione più che convincente per votarle alle prossime elezioni la Guerra posta l'immagine mozzafiato del suo lato B scolpito. La maggioranza è assicurata!