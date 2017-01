Bar Refaeli in topless su Twitter

Scatti bollenti per

28/2/2013

foto Instagram

Dopo Sanremo Bar torna al suo lavoro di modella e su Instagram posta il suo lato più sexy. Eccola in topless sulla spiaggia e in camera da letto con il seno coperto solo da un cuscino. Bar è irresistibile e bellissima, un capolavoro di femminilità.

Bar è irresistibile e bellissima, un capolavoro di femminilità negli scatti di Matt Jones, che la immortala cogliendone la sensualità delle curve. La top model si mantiene in forma facendo molta palestra e allenandosi ogni giorno, come mostrano le immagini postate sul suo Instagram.



L'ex fidanzata di Leonardo Di Caprio però resta ancora single e mentre Leo sceglie le sue nuove fiamme pescando tra bellissime che le assomigliano incredibilmente, lei è ancora in attesa di un principe azzurro, non necessariamento somigliante a Di Caprio.