Irina Shayk "dirty dancing" per... un altro

E ' solo un video promozionale e c'è anche l'Ambrosio

28/2/2013

foto Da video

Soppesano i loro décolleté, confrontandoli con quelli ben più prosperosi di Angela "Big Ang" Raiola, regina di un reality tv americano e ballano scatenate sulla sabbia. Irina Shayk, Alessandra Ambrosio sono le sexy protagoniste di un video super bollente in cui la bella fidanzata di Ronaldo si "rotola" sulla spiaggia con un aitante giovanotto...

"Onorata di aver preso parte a questo video con il leggendario Bruce Weber. E' il video più divertente a cui io abbia mai partecipato...", scrive la Shayk sul suo Twitter postando il corto, girato per promuovere l'uscita del secondo numero di un magazine di moda il CR Fashion Book. "Mi sono divertita moltissimo con questo video. Mi piace come è venuto", commenta l'Angelo di Victoria's Secret.



Dietro l'obiettivo un genio dell'immagine come Bruce Weber. Sensuali e scatenate le due modelle sfoggiano mise sexy, culottes e reggiseni neri mentre seguono i ritmi latini di una musica sfrenata e coinvolgente. "Besos en Zanzibar" il titolo del video, che vede coinvolti anche alcuni modelli e ballerini dai corpi muscolosi e prestanti. Irina sembra apprezzare molto la componente maschile e in alcuni fotogrammi eccola avvinghiata ad un aitante giovanotto o ballare la danza del ventre accanto ad un altro... Ronaldo non può che stare a guardare, in fondo si tratta solo di lavoro!