Francesco "parcheggia" Mia e se ne va

Facchinetti non sale in casa Marcuzzi

28/2/2013

foto

Dopo una giornata trascorsa a passeggio con Mia, Francesco Facchinetti “parcheggia” il passeggino con la bimba sotto il portone della Marcuzzi, le schiocca un bacio sulla fronte e si allontana. Ovviamente non prima di avere visto la tata che, con una mossa repentina si è chiusa il portone alle spalle ed è salita subito nell'appartamento. Una sequenza, quella riportata da Novella 2000 che fa pensare ad una crepa nei rapporti tra il dj e la sua ex.



Non si può dire che questo sia un bel periodo per Fra che non solo ha dovuto superare la fine della sua storia d'amore con la madre di sua figlia, ma anche prendere coscienza dei suoi flop televisivi. Come se non bastasse, a farlo innervosire ancora di più ci si mettono i fastidiosi rumors di una presunta relazione con Nicole Minetti. Prontamente smentita. E proprio nel giorno in cui su Instagram scrive: “ Miei cari giornalisti di gossip disinformati, mi avete rotto. E' da 5 mesi che scrivete cose inesatte su di me. Se dovessi beccarvi, vi farò la faccia come il GABIBBO:-)!”, Novella 2000 pubblica le foto che lo ritraggono sotto casa di Alessia mentre lascia, seppur per qualche istante, la bambina incustodita prima che la baby sitter riesca a prenderla. Se sia lui, sia la Marcuzzi continuano a dire che vanno d'amore e d'accordo, per quale motivo ha lasciato Mia sotto casa e se n'è andato a passo sostenuto?