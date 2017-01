Nina Moric, shooting hot a Palermo

Coccole e baci tra le braccia di Matteo Bobbi

28/2/2013

foto Twitter

“Dopo 4 giorni separati x lavoro finalmente insieme!!! Che bello stare a casa con la persona che ami!”, scrive Nina Moric su Twitter dopo aver fatto una toccata e fuga a Palermo per uno shooting fotografico ad alto tasso erotico. Abbracciata al suo fidanzato Matteo Bobbi si gode il calore della nuova "famiglia". Dopo tutte quelle ore trascorse praticamente semi nuda all'aperto, per lo stilista Anto Giulio Grande, era proprio quello che ci voleva.



E' voltata in Sicilia il 26 febbraio all'alba e grazie al suo social abbiamo avuto in anteprima un piccolo assaggio del servizio fotografico che ha rivelato la sua statuaria bellezza. Abiti scollati e provocanti, come quello nero, che ha esaltato le curve del suo lato B, o quello bordeaux, che invece ha scoperto parte dell'ingnuine e il suo prosperoso décolleté, hanno incantato Palermo. Un lungo vestito bianco trasparente indossato senza biancheria intima e uno sguardo malizioso della modella croata hanno reso il set ancora più bollente. Poi però, rincasata nella città meneghina, si è lasciata coccolare da Matteo con una tenerezza infinita.