Brangelina, sposi a fine maggio in Francia

Brinderanno col loro vino, il Miraval

27/2/2013

foto Fama

“Brad Pitt e Angelina Jolie si sposeranno a fine maggio. La festa si svolgerà nel loro castello, a Correns. Per l'occasione si berrà il loro vino, il Miraval”. L’indiscrezione sul matrimonio è stata anticipata al settimanale FAMA, da un membro della famiglia di enologi francesi Perrin con cui i Brangelina hanno collaborato per la creazione di un nuovo vino.

Dunque nozze francesi per Brad e Angelina che dopo otto anni di fidanzamento e sei figli hanno deciso di pronunciare il fatidico sì, anzi “oui”, visto che la funzione avverrà a primavera inoltrata nella loro residenza francese. Non è la prima volta che trapela questo tipo di notizia: giusto un anno fa si parlava con sommo interesse dello stesso evento, poi sfumato. Si vociferava che il matrimonio sarebbe stato celebrato nella cappella privata, da poco ristrutturata, del castello di Miraval. Lui avrebbe dovuto indossare uno smoking Tom Ford e lei un abito Versace. Tra gli invitati, circa 200 ci sarebbero state anche alcune star di Hollywood come Matt Damon, George Clooney, Johnny Depp e Tom Cruise.



Non sappiamo se abiti, invitati e location siano rimasti gli stessi, ma una cosa è certa: il brindisi sarà speciale e autoprodotto. Con il Miraval, il cui debutto della prima bottiglia targata Pitt-Perrin, è previsto per il prossimo 15 marzo negli Stati Uniti.