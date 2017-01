Carolina Marcialis, shopping con pancia

La signora Cassano ... lievita

27/2/2013

foto LaPresse

Fra due mesi Antonio Cassano festeggerà il suo secondo bebè ed è già quasi tutto pronto. Compresa una seconda carrozzina azzurra. Intanto Carolina Marcialis si concede una giornata di acquisti con le curve della dolce attesa in bella vista.

La moglie di Cassano sfoggia una forma perfetta, se si esclude la pancia lievitata, niente chili in più, gambe slanciate avvolte nei leggings e look molto sportivo. Bella e splendente Carolina è in compagnia della mamma e si dedica allo shopping di lusso in una boutique Hogan del quadrilatero milanese.



Il suo ruolo di mamma bis le calza a pennello, presto il piccolo Christopher avrà un fratellino e tra lei e Cassano è amore come il primo giorno, come mostra uno degli ultimi scatti postati su Twitter, un bacio d'amore e di passione.