Lapo, strip in sei mosse

Elkann mostra la tartaruga e il sedere per strada a Los Angeles

27/2/2013

foto Olycom

Strip in sei mosse per Lapo Elkann che in pieno giorno, a Los Angeles ha fatto un rapido cambio d'abito mettendo in mostra la sua tartaruga. Via scarpe, jeans e camicia bianca, è rimasto solo in mutande, poi ha infilato un paio di pantaloncini, una canottiera e le scarpe da tennis. Il tutto davanti ai passanti senza il benché minimo imbarazzo. Una corsa e qualche flessione e il rampollo di casa Agnelli ha bruciato i pochi grassi in eccesso.



Considerato da anni uno degli uomini più eleganti del pianeta, Lapo con la stessa eleganza ha improvvisato uno spogliarello degno di nota nella città californiana dove, qualche giorno fa ha partecipato al party organizzato dal fotografo Mario Testino, distinguendosi per la sua innata classe.



Una sequenza di immagini, quelle riportate dal settimanale Chi, che potrebbero farci pensare che sia il protagonista di uno spot molto sexy. Ma in realtà il giovane Elkann, con un veloce cambio d'abiti vicino alla sua auto aveva in mente solo di andare a correre per mantenere il suo fisico sempre asciutto e tonico. E poi, da quando la sua storia con Lady Goga è finita, c'è un motivo in più per restare in forma...