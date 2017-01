Belen, pancia e bagagli verso Roma

Trasloco per stare vicino a Stefano e ultimo shopping milanese

27/2/2013

foto Splash News

Una mano sul pancione lievitato, lo sguardo sognante. Belen è più sexy che mai. Poi rieccola in leggings attillati, che sottolineano le belle gambe, per gli ultimi giorni di shopping milanese, prima del trasloco a Roma.

La showgirl argentina infatti ha scelto la Capitale per far nascere il piccolo Santiago, stare vicino a Stefano De Martino impegnato con “Amici” e tenerlo “d'occhio” L'appartamento, 70 metri quadrati è piccolo ma lussuoso e appartiene al calciatore Marco Di Vaio, ex di Lazio, Juve e Bologna, attualmente in Canada, che glielo ha affittato. Un nido d'amore, con balcone panoramico e superaccessoriato, come spiega Oggi, con tanto di videocitofono, telecamere interne, vigilanza. Per stare sicuri. E Belen punta anche a questo, specie da quando la sua casa milanese è stata svaligiata dai ladri non più tardi di qualche mese fa.



La scelta di trasferirsi a Roma è però anche dettata dal fatto che la showgirl vuole stare il più vicino possibile al suo Stefano De Martino. Quando Santiago nascerà, il 22 aprile, il primo ballerino di Amici sarà super impegnato nelle serate della trasmissione. Intanto la showgirl continua la sua vita come sempre, la pancia però comincia a pesarle un po', come mostrano gli scatti del suo ultimo shopping milanese, dove appare stanca e affaticata. Sempre bellissima però, radiosa e affascinante, ma soprattutto felice.