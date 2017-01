Facchinetti-Minetti, nuova coppia a sorpresa

Secondo Diva e Donna serata intima a Mariano Comense

27/2/2013

foto Instagram

Colpo di scena nel mondo dello showbiz. Secondo Diva e Donna Francesco Facchinetti e Nicole Minetti dopo aver trascorso una serata insieme in un locale nel comasco, hanno concluso la nottata a casa del dj a Mariano Comense. Prontamente su Twitter Facchinetti commenta i rumors e ironizza così: "Volevo anticipare i giornali di gossip e dirvi che la prossima settimana mi fidanzerò con Jam delle Holograms".



Francesco, chiusa la relazione con Alessia Marcuzzi, sembra pronto a buttarsi tra le braccia della sexy ex consigliera, anche lei di nuovo single dopo la fine della sua storia con Giuseppe Cipriani.



Smentita dalla stessa Nicole la notizia di un presunto flirt con Marco Borriello, a dare notizia di questa coppia nascente è il settimanale Diva e Donna che racconta, con pochi ma significativi dettagli, del particolare avvicinamento tra i due. Amanti della musica e delle nottate in discoteca, Francesco e Nicole si sono conosciti grazie ad amici in comune. Concluse le presentazioni i due si sarebbero concessi prima una cena di coppia, poi una nottata nel villone di lui. Entrambi reduci da una storia andata male, ci vanno con i piedi di piombo, per quanto Nicole abbia confidato alle amiche che il presentatore sia un ragazzo molto divertente. Proprio in questi ultimi giorni Nicole, a una cena con le amiche Raffaella Zardo e Claudia Galanti, ha rivisto Cipriani che nelle ultime settimane sta facendo coppia con Aida Yespica. Guarda caso ex di Francesco Facchinetti.