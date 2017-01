Love story tra Guendalina Canessa e Luca Marin

Baci e coccole in Val Senales

27/2/2013

foto Chi

"Cupido figlio di Afrodite mi ha colpito con una freccia al cuore" cinguetta Guendalina Canessa, 31 anni, qualche giorno fa e ancora "Innamoratissima". A far perdere la testa all'ex gieffina è stato nientemeno che il noto nuotatore Luca Marin, 26 anni, ex di Federica Pellegrini. Eccoli insieme tra baci e coccole in Val Senales...

Gli scatti esclusivi di "Chi" non lasciano spazio ai dubbi. Tra i due la love story è sdoganata. Galeotto il social network, perché è proprio su Twitter, dove Superguenda è attivissima, che è cominciato tutto. Un tweet nella notte tra il 31 dicembre e il 1 giorno, racconta la Canessa: "Gli ho scritto "Ehi ciao", poche parole per capire se fossi capace di scatenare una reazione. E m'è riuscito. Luca mi ha risposto subito".



Da quel momento non si sono più "lasciati". Due mesi in sordina, tra cinguettii e incontri "clandestini in hotel", come dice Guendalina stessa e poi l'ufficializzazione con una mini vacanza in montagna, in Val Senales: "Non ci nascondiamo più". SuperGuenda si è letteralmente tuffata tra le braccia del nuotatore.

I rispettivi precedenti capitoli amorosi sono chiusi: "I cinque anni con Interrante sono sepolti, messi da parte, amen" dice la Canessa, che con un pizzico di malignità sottolinea come le cose procedano molto bene tra il suo ex e Francesca De André. In quanto a Federica Pellegrini, anche la sua story con Filippo Magnini prosegue a gonfie vele. Luca e Guenda sono quindi single... a stile libero nella loro nuova relazione.