Pippa e i suoi "festini del venerdì"

Dopo il flop editoriale, la Middleton scrive di cucina per una rivista da supermercato

26/2/2013

Da scrittrice a giornalista. Pippa Middleton ci riprova e dopo il flop di "Celebrate", il suo libro sull'organizzazione dei party, la sorellina di Kate ha deciso di riprendere in mano la penna. Curerà una rubrica di cucina dal titolo: "Pippa's Friday Night Feasts", "i festini di Pippa del venerdì sera". E non lo farà per un magazine patinato, bensì per la rivista dei supermercati britannici "Waitrose". Dalle stelle alle stalle.

La fama di reginetta del lato B le sta stretta insomma e Pippa vuole sfondare nel mondo dell'informazione... culinaria. La sorella della duchessa di Cambridge, 29 anni, darà ai lettori consigli sui manicaretti da preparare e su come si organizzano feste e cene. Pippa deve cercare di rifarsi un'immagine dopo il tracollo del suo libro "Celebrate!", stroncato dalla critica e caduto a picco nelle classifiche di vendita nonostante un taglio del prezzo di copertina del 75%.



La Middleton, che ha dichiarato di assere un'assidua lettrice della rivista Waitrose Kitchen, è parsa molto entusiasta di questa nuova avventura professionale ("non vedo l’ora di iniziare"). Il primo numero con la sua rubrica uscirà il 28 marzo. Tutti pronti ai fornelli, arriva la Parodi britannica.