Elena Santarelli si scalda con Corradi

In montagna,sci, freddo e amore

26/2/2013

foto Instagram

Sci, racchette, tanto freddo e tanto amore. In montagna sulle piste innevate Elena Santarelli si riscalda accanto al suo amore Bernardo Corradi. Poi eccola rotolarsi sulla neve e insieme alle amiche, tutte ben incappucciate...

Relax in alta quota con tutta la famiglia e qualche amica. Così la Santarelli, dopo le vacanze al mare, trascorre qualche giorno lontana dalla city, per la classica settimana bianca, mentre a Milano moda e showbiz la fanno da padrone.



Lei preferisce sport, aria, neve e mortadella, come scrive su Instagram e quando il freddo punge, c'è il suo "caldo love" a stringerla e riscaldarla. Con la maschera e il cappello è irriconoscibile ma non c'è dubbio è lui, Bernardo Corradi, padre di suo figlio Giacomo, il suo "love" con tanto di cuoricini. Per il resto puro divertimento, sciate, rotolamenti nella neve e tanta complicità al femminile con le sue amiche sciatrici.