La Canalis ci ri-casca con il Krav Maga

Brutti lividi per Elisabetta alla spalla e al piede

26/2/2013

foto Olycom

Una lezione di Krav Maga ha lasciato sul corpo di Elisabetta Canalis dei bei regalini, uno sulla spalla e uno sul piede. Due lividi che la showgirl mostra su Instagram dopo la sua sessione di combattimento. Innamorata da sempre dello sport e della forma fisica, l'ex velina sarda, da quando è a Los Angeles, si è avvicinata con passione a questa nuova disciplina di origine israeliana. Cintura gialla, non è la prima volta che torna a casa “distrutta”.



Altro che diete drastiche e continue privazioni, il segreto di tanto splendore per Eli sta nel movimento. Tra crossfit, Krav Maga e passeggiate in bicicletta nel tempo libero, la Canalis sa bene come tenere il suo fisico sempre allenato: bicipiti e tricipiti muscolosi e addominali ben scolpiti sono frutto di molte ore di esercizio. Ma, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, è stato proprio il combattimento a mettere al tappeto l'ex di Clooney che, dimenticato l'infortunio alla gamba prima di Natale, scrive sul suo social. “My Krav Maga class left me a couple of gifts today #auch!”.