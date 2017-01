Alessandra Sorcinelli provoca in bikini

Décolleté mozzafiato, pose sexy e un lecca lecca per due

26/2/2013

foto Instagram

Reggiseno floreale e tanga animalier targato Victoria's Secret per Alessandra Sorcinelli, che continua a postare scatti bollenti sul suo profilo Instagram. Un décolleté esplosivo, il rossetto rosso fuoco e la sexy showgirl è pronta per uno scatto piccante. Poi eccola leccare lo stesso lecca lecca con Barbara Guerra...

Da quando le due amiche sono diventate “le Blackdashian” sembrano ancora più scatenate. E trasgressive. "Marylinmonroe #dive #cattive" cinguettano sotto ad uno scatto che le immortala in abito da sera con scollatura esagerata accanto ad una statua della diva in posa come lei.



E poi ancora riecco la Sorcinelli con una t-shirt rossa che recita: "I'm finally famous", "Sono finalmente famosa" e collant autoreggenti. Se diventare famosa è il suo obiettivo, almeno sui social network la sexy e provocante showgirl ci sta riuscendo a suon di scatti bollenti e ad altissimo tasso di eros.