Nina Moric, sexy spacchi laterali

Pose maliziose per curve hot

26/2/2013

foto Twitter

Con un abito che avrebbe potuto far invidia a quello indossato da Belen in occasione della “presentazione ufficiale” della sua farfallina, Nina Moric mette in mostra le sue statuarie curve da modella. Nero, lungo, dagli spacchi laterali che lasciano scoperto parte del décolleté e gambe, è un capo molto sexy che le sta divinamente. Lo sguardo assorto e la posa provocante della bellezza croata rendono inevitabilmente gli scatti ancora più maliziosi.



Sdraiata sul suo letto o appoggiata al muro, Nina sa come mettere in mostra la sua silhouette e far volare la fantasia dei numerosi social fan. Indossatrice professionista dal fisico sinuoso, gioca con spacchi e scollature con quel vedo-non vedo che non lascia indifferenti.

Anche lo stilista Francesco Scognamiglio le fa i complimenti: Che emozione vedere il mio primo abito questa sera sulla mia @ninamoricreal regalato nel 1999".



Praticamente rinata da quando frequenta Matteo Bobbi (con cui si scambia bollenti messaggini su Twitter), Nina è pronta ad affrontare nuovi progetti di vita, soprattutto ora che ha chiuso definitivamente con l'ex marito Fabrizio Corona.