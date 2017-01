Raffaella Fico va a Milano

Viaggio in treno e poi un party ma Balo dov'è?

26/2/2013

foto Twitter

"Buongiorno amici sn in viaggio....Dove vado?", cinguetta Raffaella Fico postando uno scatto dal treno. "Vado a Milano" svela allo scatto successivo. E poi eccola che ride e si diverte ad un party: "Bella serata....bel posto...ed io ke rido di brutto nooooo... ahahahah...". la showgirl sembra aver dimenticato SuperMario, ma non si può escludere che proprio qui, dove lui vive adesso, un incontro con l'ex possa avvenire...

Molto presumibilmente la Fico ha deciso questa trasferta in occasione delle sfilate milanesi. Pochi mesi fa proprio sulle passerelle della fashion Week la riccioluta showgirl napoletana sfilava in bikini col pancione. Da allora sono successe molte cose. La sua bambina è nata e Balotelli è sparito dalla sua e dalla loro vita.



Per Raffaella un capitolo chiuso ormai, come ha raccontato ad una trasmissione radiofonica: "Supermario? Un giocatore come gli altri e nulla più". Niente ritorno di fiamma quindi e fine delle polemiche e delle quasi querele a cui si era giunti subito dopo la nascita della piccola Pia. Anche sul derby appena giocato la Fico non ha mostrato grande interesse, per lei, a quanto afferma, Mario Balotelli è diventato un giocatore come tutti gli altri. Ma a Milano un incontro con l'ex non è escluso. Nella speranza che Fanny, la nuova fidanzata del calciatore, non sia nei paraggi in quel momento.