Nicole Minetti, look da scolaretta sexy

Mini dress e gambe in bella vista

25/2/2013

foto Instagram

Look "parigino" per Nicole Minetti che si fa immortalare in un mini dress con stampa della Torre Eiffel, parigine nere e e francesine lucide ai piedi, da scolaretta maliziosa e provocante. I lunghi capelli sciolti e l'ex consigliera è più sexy che mai...

Niente scollature ardite questa volta, ma un mini abito quasi inguinale con gambe scopertissime, Nicole riesce sempre a provocare e sedurre ed è ciò che sa fare meglio.. "#lovemydress #toureffeil #romance #memories #instamood #cheap&chic #milano" cinguetta l'ex igienista nell'autoscatto un po' sfocato che la ritrae in questa mise molto fashion.



Dopo i rumors su un suo possibile flirt con Marco Borriello la Minetti ha deciso di smentire via Twitter l'ennesima bufala sulla sua vita sentimentale: "Non sono solita commentare o smentire notizie che mi riguardano… ma questa volta mi sento di farlo… l’unico karaoke che ho fatto negli ultimi tempi è quello canticchiando sotto la doccia… a volte le sparano veramente grosse!!. L'ex consigliera è ancora single, a quanto pare l'unico uomo nella sua vita resta ancora Luca Pedrini, fedele assistente ed amico con cui si fa immortalare in uno scatto per Instagram: "my brother, my true friend", scrive la Minetti. Poi rieccola di nuovo “sick” ammalata a letto... Andare in giro troppo svestita in inverno le fa male!