Scollatura conturbante per la Klum

Heidi, tutta d'oro mostra le sue curve

25/2/2013

foto Twitter

Non è passata inosservata la mise super sexy di Hedi Klum al party organizzato da Elton John in occasione degli Oscar a West Hollywood per la raccolta fondi per la lotta all'AIDS. Bellissima, l'ex top model tedesca ha indossato per l'evento un abito color oro dalla scollatura frontale vertiginosa: le curve del suo seno, compresse in una minuscola fascia di stoffa, hanno catalizzato l'attenzione dei presenti, uomini e donne.



Non solo regge egregiamente il fisico di Heidi, madre premurosa di ben quattro figli, ma è ancora tutto da ammirare, proprio come quando negli anni 90 calcava le passerelle di tutto il mondo. Conturbante ed estrosa, la Klum anche questa volta ha voluto lasciare tutti a bocca aperta e con l'abito di Julien MacDonald, indossato in occasione degli Oscar, ha fatto centro. Schiena praticamente nuda e seni in primo piano le hanno permesso di conquistarsi l'attenzione dei vip presenti al party di Elton John. L'ex moglie di Seal è riuscita a sbaragliare la concorrenza "mettendo in un angolo" anche Naomi, alla quale ha donato un bacio di consolazione.