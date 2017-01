Belen, shopping col pancione

La showgirl spensierata e felice

25/2/2013

foto Olycom

Meno di due mesi al grande momento e Belen è più allegra e spensierata che mai. Col pancione sempre più in vista la showgirl, che partorirà intorno al 22 aprile, in minigonna e spolverino di lana fa shopping con le amiche in centro a Milano. La mano sulla pancia...

Il pancione, sempre più grosso, non sembra pesarle affatto. Belen è disinvolta e ride e scherza con le sue due amiche, ammiccando ai fotografi. Bella, solare e luminosa. Come appare anche in uno scatto postato su Facebook, gli occhi truccati e splendenti., lo sguardo reso ancor più affascinante da una gravidanza che l'ha resa ancora più bella.



Sta vivendo un magico momento la bella argentina, che sta realizzando tutti i suoi sogni, come donna e come protagonista dello showbiz. Italia's Got Talent funziona e la sua vita sentimentale anche. Con Stefano De Martino va tutto a gonfie vele e il piccolo Santiago è in arrivo. Una nuova vita sta per cominciare.