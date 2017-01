Carmen Russo: "Ora siamo una famiglia"

La moglie di Enzo Paolo Turchi presenta Maria a Dipiù

25/2/2013

Non potrebbero essere più felici Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi. Nel giorno di San Valentino hanno realizzato il loro più grande sogno, quello di diventare genitori e a distanza di pochi giorni, in forma smagliante, la showgirl presenta sulle pagine di Dipiù la sua Maria. Dai folti capelli neri, la neonata dorme beatamente tra le braccia della mamma che ammette: “Non mi perderò neanche un attimo della sua vita”.



In posa nella stanza dell'ospedale romano Fatebenefratelli, la ballerina è raggiante, già in perfetta forma fisica: “Durante la gravidanza ho preso solo nove chili”, conferma evidenziando con una vestaglia in raso un seno esplosivo. Nonostante le sia arrivato il latte, per la piccola Maria è necessaria l'aggiunta di quello artificiale.



Il parto cesareo è durato solo venti minuti e poi ha potuto abbracciare la sua bambina mentre Enzo Paolo le guardava e sorrideva. “Ora siamo una famiglia, una bella famigliola”, confessa emozionata Carmen che aggiunge: “Le attenzioni di mio marito per me e Maria sono totali, già in ospedale mi ha aiutato. Di notte è alle prese con i biberon da sterilizzare, prepara il latte con le dosi giuste e fa fare il ruttino alla bimba. E ha subito iniziato a cambiarle il pannolino”.



A casa la neonata dorme nella culla vicino a mamma e papà anche perché Carmen in questo primo periodo vuole controllarla sempre. E pur ammettendo di avere paura di sbagliare, delle responsabilità, di non essere all'altezza, conclude: “Alla mia età si è molto più consapevoli delle difficoltà a cui si va incontro”.