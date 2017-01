Irina, un corpo da fotografare...

La Shayk, in bianco e scollata, incanta tutti al party di Mario Testino

24/2/2013

foto Facebook

Party di stelle a Hollywood. Il fotografo Mario Testino ha invitato numerose celebrità alla sua gallery. Tra queste anche Elisabetta Canalis e Pamela Anderson. Ma a rapire la scena è stata la modella Irina Shayk. La fidanzata di Cristiano Ronaldo si è presentata con un abitino corta bianco, con profonde scollature, tanto sulla schiena che sul decollété.

Un abito decisamente provocante che per puro miracolo non ha fatto uscire ciò che non doveva. L'occasione era la mostra dei lavori del celebre fotografo delle dive. Capolavori appesi alle pareti e capolavori anche dal vivo in sala.



La Canalis si è presentata con un sobrio completo pantaloni aderenti e giacca. Completo bianco anche per Alessandra Ambrosio ma, complice il pantalone e la camicia accollata, ben più casto di quello della Shayk. Tacco vertiginoso e minigonna al limite dell'inguinale per Pamela Anderson che, almeno in questo senso, non fa più notizia.