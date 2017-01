Le star alla "Fashion Week" milanese

Da Filippa Lagerbäck a Federica Panicucci, ecco le più modaiole

23/2/2013

foto Splash News

Alla Settimana della Moda di Milano il vero spettacolo è lontano dalle passerelle. Da Maria Grazia Cucinotta, con frangetta e accessori luccicanti al collo, a Federica Panicucci, elegantissima nel tubino nero. E ancora Filippa Lagerbäck,che osa con un completo giacca e pantaloni di pitonato grigio, e Paola Perego, che si protegge dal freddo avvolta in un cappotto con pelliccia sul collo.



Le star si mettono in prima fila per vedere le nuove collezioni dei grandi atelier, per sbirciare in anteprima le ultime tendenza e le novità in fatto di stile.