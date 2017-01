Le vip di schiena, gli hot-pants esaltano il lato B

Sportivi, modaioli o "birichini", i pantaloncini bollenti delle star

23/2/2013

foto Olycom

Comodi e pratici ma incredibilmente sexy. Gli hot pants non mancano mai nel guardaroba delle star, che li indossano per andare a fare shopping, come Belen Rodriguez, o per andare a prendere i figli a scuola come fa Nina Moric. Super-sportivi come quelli di Claudia Galanti o a vita alta, in versione jeans, come li preferisce la stellina Miley Cyrus. Pochi centimetri di stoffa, che esaltano il lato B e fanno volare la fantasia.



Rotondità perfette e gambe in mostra per le bellezze dello show biz, che seducono con hot-pants sexy e sbarazzini. Di jeans, sportivi o modaioli, i pantaloncini piacciono di tutte le misure e colori.