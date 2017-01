Le top-model anni '90 ieri e oggi

Schiffer, Crawford e colleghe superano la prova del tempo

23/2/2013

foto Tgcom24

Il tempo sembra non essere passato per le top-model degli anni '80 e '90. Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Elle MacPherson guidano la schiera delle bellissime a cui gli anni (e qualche "ritocchino) hanno aggiunto ulteriore fascino. In gran forma anche Stephanie Seymour, che sguazza tra le onde come una ragazzina, la cecoslovacca Paulina Porizcova e Brooke Shields, indimenticabile protagonista de "La Laguna Blu".