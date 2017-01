Il principe Harry non è più single

Cressida, la sua ex è tornata da lui

22/2/2013

foto Splash News

Il principe Harry, lo scapolo d'oro più ambito d'Inghilterra non è più single. Cressida Bones, la bionda ereditiera che lo aveva mollato dopo lo scandalo delle sue notti brave, se lo è ripreso. I due sono stati paparazzati sulla neve a Verbier mentre si baciavano e si scambiavano tenere effusioni...

Prima ancora il principe aveva portato Cressida al party di compleanno dello zio, il principe Andrew, dove i due si erano comportati da veri fidanzatini. Insomma un ritorno di fiamma in piena regola e c'è chi parla addirittura di nozze imminenti. Le notti in Nevada in cui l'irrequieto Harry aveva scandalizzato il Palazzo mostrandosi nudo a Las Vegas, sembrano essere ormai un capitolo chiuso per la bella Cressida, che è tornata all'attacco. In realtà la relazione tra i due era stata breve prima dell'estate.



Poi, dopo lo scandalo, Miss Bonas era sparita dalla circolazione. Il principe Harry non si era perso d'animo e, da single, si era fatto vedere insieme a numerose belle ragazze. Adesso la musica è di nuovo cambiata. Cressida è tornata. Non ci si lascia scappare un partito come Harry, non un giovanotto qualunque, bensì il figlio e fratello degli eredi al trono più importante d’Europa. Se sarà capace id farlo rigare dritto senza troppi eccessi, e questa sarà già un'impresa, la bella Cressida potrà anche puntare all'altare.