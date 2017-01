La sensuale retrospettiva di un Angelo

Karlie Kloss, ecco un lato B davvero perfetto

22/2/2013

foto LaPresse

Il meraviglioso Angelo di Victoria's Secret, Karlie Kloss, posa per uno shooting fotografico in lingerie. 180 centimetri di splendore fronte-retro fanno della giovane modella una delle più apprezzate del momento e in assoluto la preferita da Chanel. Con un completino nero e una giacchina in pelle, si muove sinuosa davanti all'obiettivo. Un giro su se stessa ed ecco che si materializza un sedere che lascia a bocca aperta.



Quella che offre è una visione celestiale. Non a caso da gennaio 2013 è diventata un Angelo di Victoria's Secret. Giovanissima, elegante e dal fisico asciutto si lascia fotografare con un completo intimo che sottolinea la sua statuaria bellezza.