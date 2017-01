La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

22/2/2013

foto Twitter

Se Barbara Guerra e Miss BumBum mostrano i loro topless "americani", a partire da lady Goga sono molte le vip che non mettono il reggiseno. E mentre Bianca Balti sfoggia curve e lato B, Monica Bellucci trasloca a Rio De Janeiro e a San Siro le tifose milaniste si distinguono per la loro bellezza. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip...



LUNEDI' 18 FEBBRAIO



Topless esplosivo per Miss BumBum



Bianca Balti mostra il lato B



MARTEDI' 19 FEBBRAIO



Barbara Guerra tintarella in topless



Una bella napoletana da bimba