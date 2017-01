Rihanna e Kate Moss nude e bollenti

Servizio piccante per V Magazine

22/2/2013

foto V Magazine

Sensuali, provocanti, nude. Rihanna e Kate Moss posano sul numero di marzo di V Magazine. Un servizio ad alto tasso erotico del maestro Mario Testino, in cui la cantante e la top osano, senza veli, l'una tra le braccia dell'altra, fra il lesbo e il sadomaso.

Il servizio era stato già anticipato su Instagram dalla stessa Rihanna pochi mesi fa, che aveva postato qualche foto in anteprima. Adesso le due star dello showbiz, la bionda e la mora sono sulla cover del magazine. Prima è Rihanna a sedere in lingerie nera di pizzo sulle gambe di Kate, completamente nuda, poi viceversa.



La pantera delle Barbados, senza veli è coperta solo dal corpo della Moss, super sexy in intimo. A metà tra il fetish e il sadomaso le due posano poi tra frustini e divani da boudoir. Irresistibili, intriganti e seducenti. Rihanna ha appena festeggiato i sui 25 anni alle Hawaii, con lei Chris Brown, che l'ha raggiunta dopo San Valentino. Altro che crisi di coppia, come si mormorava da giorni, dopo che la cantante aveva postato foto di lei da sola nel giorno degli innamorati. Adesso rieccola, sempre su Instagram in una serie di serie di scatti che sembrano parlare chiaro, lei e lui avvinghiati, innamorati e felici. Un vero e proprio idillio di coppia.