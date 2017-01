Satta, minigonna e tacchi supersexy

Melissa alle sfilate con Winona De Jong

22/2/2013

foto Twitter

Prima la passerella allo stadio con le amiche (tra cui la fidanzata di Muntari), poi le sfilate milanesi con un'altra rossonera doc come la moglie di Nigel De Jong, Winona. Giornate intense per Melissa Satta tra un cambio d'abito e un nuovo look per presenziare come ospite tra i designer più cool. Eccola in prima fila con l'inseparabile De Jong, che la sorregge con i tacchi alti. Minigonna e capelli cotonati, piaceranno a Kevin Prince Boateng?

Viso raggiante, fisico scolpito, la ex velina in questi giorni è sempre impegnata tra parterre esclusivi, feste e occasioni mondane. Per presenziare alla passerella di Just cavalli ha scelto di farsi accompagnare dall'amica Winona, con cui spesso ultimamente è stata avvistata. La moglie di Nigel ha scelto un total white giacca e pantalone, mentre Melissa ha sfoggiato un abitino cortissimo che metteva in risalto le gambe lunghe e affusolate, rese ancora più sensuali dal tacco altissimo. Capigliatura ricercata e trucco quanto basta per la compagna di Boateng che si è conquistata un sacco di flash.