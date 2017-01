Joanne Beckham, scollatura provocante

Sexy compleanno a Londra per la sorellina di David

22/2/2013

foto Twitter

Per una volta non è David Beckham riempire le pagine di cronaca rosa, bensì la sua burrosa sorellina che in occasione del 31mo compleanno ha sfoggiato un vestitino di dubbio gusto mettendo in evidenza curve di un certo peso. E' evidente che Joanne non abbia chiesto consiglio alla Spice cognata per il suo outfit. Una scollatura vertiginosa, al limite dell'imbarazzo, e una gonna molto aderente le hanno comunque permesso di scatenarsi con le amiche.



Occhi chiari e capelli biondi. Ecco le uniche cose che hanno in comune David e Joanne. Mentre lui, in perfetta forma fisica, corre nei boschi in mutande mostrando addominali scolpiti, lei attraversa Londra in taxi scoprendo le sue naturali "imperfezioni" in una nottata di festa. Con un abito nero, il cui scollo a V si conclude a una spanna sopra l'ombelico, la piccola Beckham mostra le sue grazie senza il minimo pudore. L'assenza del reggiseno mette inevitabilmente in mostra il décolleté un po' cadente e anche la cellulite sulle gambe non passa inosservata. Fianchi larghi e pancia pronunciata sono un vero affronto per la cognatina pelle e ossa. Però diciamocelo, Joanne non avrà la stessa silhouette di Victoria e neanche lo stesso portamento, ma almeno sorride. Anche in pubblico.