Quelle che non portano il reggiseno

Le vip beccate con i capezzoli al vento

22/2/2013

foto Olycom

Quelle che non sopportano il reggiseno. Francesca Senette, incinta, sfoggia un abito con corpetto in maglina sotto il quale si vedono chiaramente i capezzoli. Lady Goga, ex di Lapo Elkann, per lo shopping milanese, ha scelto un abito in raso nero sotto il quale spunta chiaramente il seno. Mentre l'attrice Camilla Filippi alle sfilate sfoggia una maglia trasparente mostrando di essere tutta nuda.

Ma allergica alla biancheria intima ci sono anche Guendalina Canessa, che in un recente autoscatto social ha messo in evidenza un balconcino notevole con capezzolo che sbucava dal corpetto, Elisabetta Canalis ha regalato lo stesso siparietto con una canottiera decisamente scollata. Mentre Malika Ayane senza reggiseno si è presentata sul palco del Festival, per “colpa” di un abito che lasciava la schiena interamente scoperta e quindi non poteva ammettere i laccetti o le spalline del reggiseno. E poi ci sono le uscite con i capezzoli al vento di Rihanna, Kim Kardashian e non solo...