Tribuna sexy a San Siro, le belle tifano Milan

Dalla Satta alla Galanti sono tutte rossonere

21/2/2013

foto Instagram

Un ottimo parterre e delle bellissime tifose per la sfida di Champions Milan-Barcellona. Sugli spalti di San Siro Melissa Satta, Claudia Galanti, Menaye Don Kor, Malika Ayane, Simona Ventura, Laura Barriales. Ma anche degli ex campioni come Cristian Vieri, Paolo Maldini, Filippo Inzaghi. A fare i piccioncini dalla tribuna Mario Balotelli e Fanny Neguesha. E poi a tifare da casa Marica Pellegrinelli, Guendalina Canessa e non solo...

La fidanzata di Kevin Prince Boateng si è presentata allo stadio con un cappellino verde sgargiante che non passava inosservato e un pio di occhiali griffatissimi altrettanto trendy. Un bacio, un autoscatto con l'amica Menaye, moglie di Muntari, e poi via di corsa a fare il tifo. Poco più in là il suo ex Cristian Vieri, ad assistere alla partita come altri ex campioni Filippo Inzaghi e Paolo Maldini.



Simona ventura in compagnia del fidanzato Gerò Carraro, Mario Balotelli con amici e fidanzata Fanni Neguesha, scatenatissimo e pronto a regalare un bacio di coppia ai flash. Laura Barriales si è scattata un'immagine mentre andava a San Siro in auto, mentre Claudia Galanti ha postato la sua foto con il compagno sul suo Instagram. La Pellegrinelli twittava da casa come pure la Canessa. E il risultato è stato perfetto in campo e fuori.